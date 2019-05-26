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الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر فلكيًا.. والإفتاء تحدد الرؤية الشرعية

الأحد، 26 مايو 2019 12:27 م
الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر فلكيًا.. والإفتاء تحدد الرؤية الشرعية هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية".

ووفقا للحسابات، يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفى باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة.

وكشفت الحسابات الفلكية أنه وفقا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.

وأعلنت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية استطلاع هلال شهر شوال يوم الاثنين ال 29 من رمضان الموافق 3 يونيو المقبل، حيث ستعلن الرؤية الشرعية فى احتفالية رسمية تقام فى بث مباشر.


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عيد الفطر

هلال شوال

دار الافتاء


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