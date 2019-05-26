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التحقيقات: "ضحية قطار العياط عبرت شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور"

الأحد، 26 مايو 2019 03:00 ص
التحقيقات: "ضحية قطار العياط عبرت شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور" جثة ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مقتل ربة منزل صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالعياط، حيث تبين أن المتوفاة عبرت شريط القطار من مكان غير مخصص للعبور.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة اصطدام قطار بها فى العياط، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن ربة منزل أثناء عبورها السكة الحديد، صدمها قطار مما أسفر عن مفارقتها الحياة فى الحال.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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