البورصة المصرية تبدأ أولى خطوات إطلاق أول بورصة للعقود الآجلة

كتب هانى الحوتى

بدأت إدارة البورصة المصرية، أولى خطوات إطلاق أول بورصة للعقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية فى مصر، من خلال البدء فى إجراءات تأسيس شركة لتسوية ومقاصة العقود الآجلة بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، وتبحث حاليا دراسة إما إدارة البورصة الجديدة داخليا أو تأسيس شركة خارجية لهذا الغرض.

وفى هذا الإطار قال محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه جارى تأسيس شركة لتسوية ومقاصة عقود بورصة العقود الآجلة، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارتى البورصة والمقاصة على إنشائها، أما بالنسبة للبورصة ذاتها، فأنه جارى الدراسة النهائية لتحديد إما تأسيسها داخليا أم تأسيس شركة خارجية تنظم تداول العقود الآجلة فى مصر.

وأضاف أن إدارة البورصة تعمل حاليا على تحديد المنهجية وأنظمة التداول وتصور للعقود، ويتبقى الإطار القانونى والأنظمة والقواعد المكملة مثل قواعد التداول والعضوية وقواعد التسوية والمقاصة، وعقب الانتهاء منها سيتم إرسالها لهيئة الرقابة المالية، متوقعا الانتهاء من ذلك بنهاية شهر يونيو.