سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 09:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة المصرية تبدأ أولى خطوات إطلاق أول بورصة للعقود الآجلة

الأحد، 26 مايو 2019 08:00 ص
البورصة المصرية تبدأ أولى خطوات إطلاق أول بورصة للعقود الآجلة محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

بدأت إدارة البورصة المصرية، أولى خطوات إطلاق أول بورصة للعقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية فى مصر، من خلال البدء فى إجراءات تأسيس شركة لتسوية ومقاصة العقود الآجلة بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، وتبحث حاليا دراسة إما إدارة البورصة الجديدة داخليا أو تأسيس شركة خارجية لهذا الغرض.

وفى هذا الإطار قال محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه جارى تأسيس شركة لتسوية ومقاصة عقود بورصة العقود الآجلة، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارتى البورصة والمقاصة على إنشائها، أما بالنسبة للبورصة ذاتها، فأنه جارى الدراسة النهائية لتحديد إما تأسيسها داخليا أم تأسيس شركة خارجية تنظم تداول العقود الآجلة فى مصر.

وأضاف أن إدارة البورصة تعمل حاليا على تحديد المنهجية وأنظمة التداول وتصور للعقود، ويتبقى الإطار القانونى والأنظمة والقواعد المكملة مثل قواعد التداول والعضوية وقواعد التسوية والمقاصة، وعقب الانتهاء منها سيتم إرسالها لهيئة الرقابة المالية، متوقعا الانتهاء من ذلك بنهاية شهر يونيو.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى

"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الرقابة المالية تحرك 145 دعوى ضد مخالفين بالبورصة خلال عام 2018

قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

البورصة المصرية

العقود الاجلة

محمد فريد

شركات البورصة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

الرجوع الى أعلى الصفحة