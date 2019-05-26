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البرازيلى نجم اتحاد جدة يزور المسجد الحرام بعد إسلامه: اليوم ولدت من جديد

الأحد، 26 مايو 2019 05:12 ص
البرازيلى نجم اتحاد جدة يزور المسجد الحرام بعد إسلامه: اليوم ولدت من جديد إبراهيم سيرجيو يزور المسجد الحرام
كتب مصطفى عنبر
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في أول زيارة له للمسجد الحرام بعد إسلامه، قال لاعب اتحاد جدة السابق إبراهيم سيرجيو، إنه اليوم ولد من جديد، بعد أن كان تائها لمد 45 سنة، حسب وصفه.

وقال في فيديو نشرته الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عبر موقعها في تويتر: "لقد أتيت إلى هنا ولم أتخيل أني سأكون أمام الكعبة أبدا، لقد أتيت ولم أعلم ماذا أفعل، هل أبكي، لا أعلم لكن بعد ذلك هدأت لأن الله يعلم كل شيء.. وقادر على كل شيء وأعتقد أن هذا وقتي".

 

وتابع:" 45 سنة كنت تائها واليوم ولدت من جديد، هناك شخص غير حياتي وتفكيري وكنت أفكر في هذا كثيرا، في هذا الأسبوع اتخذت أفضل قرار في حياتي"

 


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