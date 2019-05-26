الانتهاء من فحص 36 ألف وافد من غير المصريين بـ "100 مليون صحة"

وأشارت مبادرة 100 مليون صحة أنها مبادرة فحص اللاجئين تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ 309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقى العلاج بالمجان.

ويشارإلى أن أكثر الجنسيات التى ترددت على نقاط المسح هم السوريون، يليهم الفلسطينيون، ثم السودانيون، وأن إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج تتم بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوى مع المصريين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة فى هذا الشأن.

جدير بالذكر أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس"سى" والكشف عن المراض غير السارية " 100 مليون صحة" للمصريين، تم مد فترة عملها فى 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح فى المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالى 2019، حرصاً على مسح كافة المواطنين.