سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 07:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تدعو كندا إلى استقبال المزيد من اللاجئين القادمين من المكسيك

الأحد، 26 مايو 2019 05:37 م
الأمم المتحدة تدعو كندا إلى استقبال المزيد من اللاجئين القادمين من المكسيك جحافل المهاجرين
أوتاوا /أ ش أ/
إضافة تعليق

دعت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، الحكومة الكندية للمساعدة على تخفيف عبء اللاجئين القادمين من المكسيك عن طريق المساعدة فى إعادة توطين بعض أضعف الوافدين الجدد، بمن فيهم النساء والأطفال.

وذكرت صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية أن المكسيك تشعر بالضغط الناجم عن هجرة جماعية غير مسبوقة من الأشخاص الفارين من دول أمريكا الوسطى.

وقال مارك مانلي، ممثل المكسيك فى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، "إن هدفنا تجاه كندا هو بذل المزيد من الجهد".

كان مانلى فى أوتاوا فى وقت سابق من هذا الشهر لعقد اجتماعات مع الحكومة الفيدرالية للبحث عن سبل الحصول على مساعدة كندا فى إعادة توطين المزيد من المهاجرين الذين وصلوا إلى المكسيك.

يأتى الطلب فى الوقت الذى تتخذ فيه الولايات المتحدة خطا أكثر تشددا على حدودها المكسيكية، حيث وصف الرئيس دونالد ترامب قوافل المهاجرين بأنها مزينة بمجرمين عنيفين عازمين على زعزعة استقرار بلاده.

وتسعى كندا والمكسيك والولايات المتحدة إلى التصديق على نسختها الجديدة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس أوتاوا الخميس المقبل.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مصرع 5 أشخاص فى تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بالمكسيك

روسيا والمكسيك تعملان على توسيع قاعدة التعاون والحوار السياسى بينهما

القضاء الأمريكى يمنع ترامب من استخدام أموال الجيش فى بناء الجدار مع المكسيك

إيطاليا تقتنص فوزا مثيرا من المكسيك فى افتتاح مونديال الشباب.. فيديو

الأمم المتحدة

كندا

استقبال اللاجئين

أخبار المكسيك

المكسيك


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة