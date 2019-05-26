الأعلى للإعلام: عقوبات مشددة على "القاهرة والناس" حال مخالفة منع شيخ الحارة

كتب محمد السيد

أكد أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،أن المجلس أرسل قراره بمنع بث برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس لمدة شهر، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده،الى القناة .

وأضاف أحمد سليم فى تصريحات له، أن قرار المجلس مطبق من الغد، وأنه حال مخالفة القناة لقرار المجلس الأعلى للإعلام فإنه سيتم فرض عقوبات مشددة عليها، قد تصل لإيقاف القناة ذاتها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قرر منع بث برنامج شيخ الحارة على قناة القاهرة والناس لمدة شهر، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده .

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد تلقى العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس خاصة حلقة الفنان ماجد المصرى التي حملت إساءات للأفارقة.