اعراض الفصام عديدة منها الهلوسة وتخيل أشياء غير واقعية

كتبت فاطمة خليل

انفصام الشخصية أو الفصام هو حالة مرضية تسبب مجموعة من الأعراض النفسية المختلفة، بما في ذلك: الهلوسة وهى سماع أو رؤية الأشياء والأوهام والأفكار المشوشة والتغييرات فى السلوك، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض الفصام، بحسب ما ذكر موقع هيئة الصحة البريطانية nhs .



اعراض الفصام

وغالبا ما يصف الأطباء مرض انفصام الشخصية بأنه مرض ذهاني، ويكون الشخص المريض غير قادر على التمييز بين أفكاره وأفكاره عن الواقع.

ومرض انفصام الشخصية هو أحد أكثر الأمراض الخطيرة شيوعًا في الصحة النفسية، ويعاني واحد من كل 100 شخص من مرض انفصام الشخصية أثناء حياتهم.

اعراض الفصام



تعد التغييرات في التفكير والسلوك من أكثر علامات الفصام وضوحًا، ولكن يمكن للأفراد تجربة الأعراض بطرق مختلفة، وعادة ما تصنف أعراض الفصام إلى واحدة من فئتين- إيجابية أو سلبية.

الأعراض الإيجابية- تمثل تغييرا في السلوك أو الأفكار، مثل الهلوسة أو الأوهام.

الأعراض السلبية - تمثل انسحابًا أو نقصًا في الوظيفة التي تتوقعها عادة في الشخص السليم؛ على سبيل المثال، غالبًا ما يظهر المصابون بالفصام عاطفيًا وقد تتطور الحالة ببطء، يمكن أن يكون من الصعب تحديد العلامات الأولى لمرض انفصام الشخصية، مثل الانسحاب اجتماعيًا وعدم الاستجابة أو مواجهة التغيرات في أنماط النوم.



الفصام

الأعراض الإيجابية لمرض الفصام



الهلوسة

وهى سماع أو رؤية الأشياء التى لا وجود لها، وتحدث الهلوسة على كل الحواس ولكن الأكثر شيوعاً سماع الأصوات غير الموجودة.

الهلوسة حقيقية للغاية للشخص الذي يعاني منها، على الرغم من أن الناس من حولهم لا يستطيعون سماع الأصوات أو تجربة الأحاسيس.

قد تأتي الأصوات من أماكن مختلفة أو مكان واحد على وجه الخصوص، مثل التلفزيون.

الأوهام



الوهم هو الاعتقاد بحدوث شئ لا يستند إلى الواقع وغالباً ما يتعارض مع الأدلة المتاحة أمامك، وقد يؤثر على الطريقة التي يتصرف بها الناس. يمكن أن تبدأ الأوهام فجأة، أو قد تتطور على مدار أسابيع أو شهور.

بعض الناس يطورون فكرة وهمية عن الهلوسة، على سبيل المثال، إذا سمعوا أصواتًا تصف أعمالهم، فقد يكون لديهم وهم بأن شخصًا ما يراقبهم.

قد يعتقد شخص ما يعاني من أوهام بجنون العظمة أنه يتعرض للمضايقة أو الاضطهاد، قد يعتقدون أنهم يتعرضون للمطاردة أوالمتابعة أوالمشاهدة أوالتآمر ، غالبًا من قِبل أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء.

قد يعتقدون أن الأشخاص على شاشات التلفزيون أو في مقالات الصحف ينقلون الرسائل إليهم وحدهم، أو أن هناك رسائل مخفية بألوان السيارات المارة في الشارع.

اضطراب فى الأفكار



غالبًا ما يواجه الأشخاص الذين يعانون من الفصام صعوبة في تتبع أفكارهم ومحادثاتهم، يجد بعض الناس صعوبة في التركيز وسوف ينتقلون من فكرة إلى أخرى، قد يواجهون صعوبة في قراءة مقالات الصحف أو مشاهدة برنامج تلفزيوني.

يصف الأشخاص أفكارهم أحيانًا بأنها "ضبابية" عندما يحدث هذا لهم. قد تصبح الأفكار والكلام مختلطة أو مشوشة، مما يجعل المحادثة صعبة ويصعب على الآخرين فهمها.

التغييرات في السلوك



قد يصبح سلوك الشخص غير منظم وغير متوقع، وقد يبدو مظهره أو لبسه غير عادي بالنسبة للآخرين، قد يتصرف المصابون بالفصام بشكل غيرلائق أو يصبحون متحمسين للغاية دون سبب.



اعراض الفصام

الأعراض السلبية للفصام



غالبًا ما تظهر الأعراض السلبية لمرض انفصام الشخصية قبل عدة سنوات من تجربة شخص ما لحادث الفصام الحاد لأول مرة.

عادة ما تظهر الأعراض تدريجيًا وتتفاقم ببطء، وهي تشمل أن تصبح أكثر انسحابًا اجتماعيًا وتواجه نقصًا متزايدًا في الاهتمام بمظهرك والنظافة الشخصية.

قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت الأعراض جزءًا من تطور مرض انفصام الشخصية أو تسببه شيء آخر،تشمل الأعراض السلبية التي يعاني منها الأشخاص المصابون بالفصام ما يلي:

-فقدان الاهتمام والدافع في الحياة والأنشطة.

-قلة التركيز وعدم الرغبة في مغادرة المنزل والتغيرات في أنماط النوم.

- الشعور بعدم الارتياح مع الأشخاص، أو الشعور بعدم وجود شيء يمكن قوله.

-يمكن أن تؤدي الأعراض السلبية لمرض انفصام الشخصية في كثير من الأحيان إلى مشاكل في العلاقة مع الأصدقاء والعائلة لأنه يمكن في بعض الأحيان أن يخطئوا بسبب الكسل أو الوقاحة المتعمدة.