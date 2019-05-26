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اضرار الدقيق الابيض عند الإفراط فى تناوله منها مرض السكرى

الأحد، 26 مايو 2019 02:00 ص
اضرار الدقيق الابيض عند الإفراط فى تناوله منها مرض السكرى الدقيق الأبيض
كتبت فاطمة خليل
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الدقيق الأبيض من الأطعمة التى تدخل فى كل أنواع الأطعمة، فهو يدخل فى الخبز والفطائر والمعكرونة والبيتزا والكعك والبسكويت، والدقيق له أضرار عديدة خاصة عند الإفراط فى تناوله، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار الدقيق الأبيض، بحسب ما ذكر موقع "care2".

اضرار الدقيق الابيض
اضرار الدقيق الابيض

 

أضرار الدقيق الابيض

يمكن أن يؤدى الإفراط فى استهلاك الدقيق إلى عدد من المشكلات فى الجسم، بما فى ذلك:

اضرار الدقيق الابيض منها يسبب السكرى
اضرار الدقيق الابيض منها يسبب السكرى

 

مرض السكرى

تناول أى طعام يحتوى على الدقيق الأبيض يعنى هضمه بشكل أسرع، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم، ما يؤدى إلى ارتفاع الأنسولين، النتيجة ليس فقط أنك تشعر بالجوع بعد ساعتين، لكنك أيضًا تمهد الطريق لمقاومة الأنسولين ومرض السكرى.

والأطعمة المصنوعة من الدقيق مدمرة للصحة، حيث يتم بسهولة تحويل الكربوهيدرات فى القمح، والتى تسمى الأميلوبكتين أ، إلى سكر الدم أكثر من أى كربوهيدرات أخرى، حيث ترفع شريحتان من الخبز المصنوع من دقيق القمح الكامل نسبة السكر فى الدم أعلى من 6 ملاعق صغيرة من السكر وأعلى من العديد من قطع الحلوى.

 

الالتهابات

اتباع نظام غذائى غنى بالدقيق يزيد الالتهابات فى الجسم، فعندما يرتفع مستوى السكر فى الدم، يتراكم الجلوكوز ويواجه مشكلة من خلال ربط نفسه بالبروتينات القريبة، والنتيجة هى تفاعل كيميائي يسمى glycation ، وهى عملية تسبب الالتهابات وتلعب دوراً فى مجموعة من الأمراض الالتهابية مثل: إعتام عدسة العين والتهاب المفاصل وأمراض القلب.

اضرار الدقيق الابيض 1
 الدقيق الابيض ومنتجاته

 

يزيد الشهية والشعور بالجوع سريعاَ

يحتوى الدقيق على الجليادين، وهو بروتين موجود فى جلوتين القمح، يطلق تأثيرًا جيدًا في الدماغ عن طريق التحول إلى مادة تعبر حاجز الدم فى الدماغ وتلتصق بمستقبلات الأفيون فى المخ، وهذا البروتين يجعلك تشعر بالجوع سريعاً وتزيد شهيتك للطعام.

 

بطء عملية الأيض أو التمثيل الغذائى

تشير الأبحاث إلى أن الجسم قد يحول المواد الغذائية إلى دهون مخزنة حال وجود أطعمة تحتوى على نسبة عالية من السكر فى الدم مثل: الدقيق الأبيض.

اضرار الدقيق الابيض 2
اضرار الدقيق الابيض 

 

اضطرابات الجهاز الهضمى

عند تكرير الحبوب الكاملة، يتم فقد 80% من الألياف، وهو ما يؤثر على صحة القناة الهضمية والأمعاء.

 

الحساسية الغذائية

القمح أحد أكبر العوامل الغذائية التى تسبب الحساسية الغذائية وعدم تحملها، فى حين أن السبب الدقيق غير واضح ، يلقى العديد من الخبراء باللوم على محتوى الجلوتين العالى لأنواع القمح الحديثة.


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اضرار الدقيق الابيض

اضرار الدقيق

الدقيق الابيض

تأثير الدقيق على الصحة

الحبوب الكاملة

فوائد الدقيق


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