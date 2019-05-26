سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

استمرار مكافحة الجراد الصحراوى فى بأسوان وعلى الحدود السودانية

الأحد، 26 مايو 2019 03:56 م
استمرار مكافحة الجراد الصحراوى فى بأسوان وعلى الحدود السودانية الجراد الصحراوى - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أكد تقرير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بشان مكافحة الجراد الصحراوى بمناطق أبو سمبل وجرف حسين وقسطل على الحدود السودانية شرق بحيرة ناصر.

وأفاد التقرير بأنه ورد بلاغ للإدارة العامة للجراد بتاريخ 23/5/2019 يفيد بوجود جراد صحراوى بأعداد محدودة فى منطقة أبو سمبل وجرف حسين وقسطل على الحدود السودانية وعلى الفور قامت الإدارة بتكليف ثلاث لجان للمرور بالمناطق المختلفة لمحافظة أسوان للكشف عن وجود أية تجمعات للجراد الصحراوى بالزراعات المختلفة.

وقد تم تشكيل لجنة مكونة من مدير عام الإدارة العامة لشئون الجراد و مدير إدارة مقاومة الجراد والنطاط وتم التحرك من القاهرة إلى أسوان مباشرة فور تلقى البلاغ وبدأت لجان مكافحة الجراد الصحراوى عملها مساء يوم الجمعة الموافق 24/5/2019 بمناطق ابوسمبل ومزارع جرف حسين وقسطل على الحدود السودانية شرق بحيرة ناصر وكذا بعض المزارع الصغيرة فى وادى شعيب - منطقة نصر النوبة ومنطقة جرف حسين ووادى عبادي.

وأشار التقرير إلى انه قد تمت مكافحة 153 فدان مصابة بالجراد الصحراوى ومازالت أعمال المكافحة مستمرة فى عملها حتى صباح اليوم فى المناطق المذكورة.

وتم التشديد على رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمواصلة أعمال المكافحة واتخاذ كافة الإجراءات لمحاصرة أسراب الجراد ومنع دخوله إلى البلاد.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أسوان تحاصر أسراب الجراد من خلال 11 منطقة أهمها أبو سمبل

صور.. قصة حياة الجراد الصحراوى..مراحل تطورالحشرة "المدمرة" من فقس البيض للحورية للذكر المقاتل..مواسم تكاثرها وهجرتها وأعمارها.. وأماكن انتشار الأسراب بـ64 دولة.."الزراعة" تتأهب للتصدى لهجوم الأسراب على الزراعات

صور.. حملة قومية لمكافحة سوسة النخيل بـ6 مناطق بالواحات البحرية

صور.. أكبر هجوم على"فأر الغيط" بـ26 محافظة لحماية المحاصيل الزراعية الصيفية.. حملات مكثفة بمخازن الغلال ومزارع الإنتاج الحيوانى للحد من مخاطرها.. ورئيس المكافحة: 3 حملات جماعية لتحزيم المحصول

مكافحة الجراد

اعمال المكافحة

اسراب الجراد

الافات الزراعية

محاصر الجراد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة