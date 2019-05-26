ارتفاع عدد ضحايا حادث تسرب غاز من سفينة شحن بالصين لـ 10 قتلى

بكين (أ ش أ)

ارتفع عدد ضحايا حادث تسرب غاز ثانى أكسيد الكربون من سفينة شحن فى ميناء "لونغيان" بمدينة "ويهاي" فى مقاطعة شاندونغ شرقى الصين إلى 10 أشخاص.

وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم الأحد - أن 19 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج فى المستشفى؛ جراء إصابتهم فى الحادث الذى وقع بعد ظهر أمس السبت، بالتوقيت المحلي، حينما كان يتم إصلاح السفينة المملوكة لشركة (فوجيان) الصينية للملاحة، موضحة أن حالة المصابين مستقرة.

وأضافت السلطات أن التحقيقات الأولية أظهرت أن ثانى أكسيد الكربون تسرب من نظام الحريق بسبب التشغيل غير السليم من أفراد الطاقم، فيما احتجزت الشرطة المسؤولين عن الحادث.