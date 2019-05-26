إسرائيل تكشف عن خسائرها: الحرائق ضربت 15 ألف دونم من الأراضى

كتب- هاشم الفخرانى

كشفت إسرائيل عن خسائرها جراء الحرائق التى اندلعت فى أنحاء متفرقة من الأراضى المحتلة جراء ارتفاع درجات الحرارة، التى أسفرت عن نشوب أكثر من 1700 حريق .

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحريق ضرب اكثر من 15 ألف دونم من الأراضى المفتوحة والأحراش ودمرت عشرات المباني والمساكن، فى حين شارك حوالي 1500 من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في عملية السيطرة عليها.

وسيطرت فرق إطفاء الحرائق، بمساعدة طائرات الإطفاء من اليونان وإيطاليا، على معظم الحرائق ، وفي مجيدو استمرت عمليات إطفاء الحرائق.

وتعرضت مستوطنة "مفو موديعيم" في محيط القدس، إلى أشد الأضرار الناجمة عن موجة الحرائق، حيث لحقت أضرار بحوالي 50 منزلًا من منازلها، 40 منها احترقت بالكامل.