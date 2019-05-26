أهالى فرشلا بالشرقية يطالبون برصف الطريق الموصل للمدينة

الشرقية - فتحية الديب

ناشد العديد من أهالى قرية فرشلا، التابعة لمركز منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، اليوم، محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، برصف الطريق الذى يربط القرية بالطريق الرئيسى وهو البر الأيسر من مصرف بحر البقر.

ويقول" محمود عبد الحميد" من أهالى قرية فرشلا، إن الأهالى يعانون من الطريق وهو من البر الأيسر على مصرف بحر البقر، عند نهاية الكيلو 41 وهو طريق ترابى وفى الشتاء تصعب الحركة عليه، والأهالى ناشدوا المسئولين أكثر من مرة برصفه ولكن دون جدوى.

وناشد عدد كبير من الأهالى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ومسئولى هيئة الطرق والكبارى بالشرقية برصف الطريق الترابى لتوفير الوقت على الأهالى أثناء السير عليه.