أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 26 - 5 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 26-5-2019.

إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أوراسكوم للاستثمار القابضة، أجواء للصناعات الغذائية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بلتون المالية القابضة، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، التعمير والاستشارات الهندسية، شركة النصر للأعمال المدنية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، المهندس للتأمين.



البورصة تربح 6.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.322 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 115 مليون ورقة مالية بقيمة 378.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.9 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.61%، والعرب على 10.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، 61.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22.8 مليون جنيه، 56.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 13981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 17436 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 605 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 453 نقطة.

وارتفعت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 18 شركات، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 12 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.79%

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 21.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.29%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 21.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.14%

- أجواء للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 3.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.09%

- أوراسكوم للاستثمار ع بسعر إغلاق 0.562 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.66%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 6.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.46%

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 10.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.52%

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 7.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.35%

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 6.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.73%

- بنك كريدى أجريكول مصر بسعر إغلاق 42.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.02%