سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 08:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أستراليا تعتزم استخراج اليورانيوم من شمال موريتانيا

الأحد، 26 مايو 2019 08:00 ص
أستراليا تعتزم استخراج اليورانيوم من شمال موريتانيا اليورانيوم
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت شركة (أورا) الأسترالية عزمها استخراج اليورانيوم من شمال موريتانيا.

 

وأفاد بيان للشركة - نشرته صحيفة (أقلام) الموريتانية اليوم،الأحد، بأن الشركة تخطط للبدء في استخراج اليورانيوم من الشمال الموريتاني العام القادم، مشيرا إلى "إيجابية التحاليل المخبرية" التي أجرتها الشركة على عينات من اليورانيوم مأخوذة من منطقة تيرس بشمال موريتاتيا، حيث تم إثبات قابلية البيع لليورانيوم المكتشف في منجم تيرس، والذي تباشر الشركة عمليات التنقيب فيه.

 

وحسب البيان، خلال التجارب على العينات في مخابر المنظمة الاسترالية للعلوم النووية والتكتنولوجيا تم استخلاص أكسيد اليورانيوم بمعدل نقاء مطابق للمعايير المعتمدة دوليا، وهو ما يشجع على مواصلة التجارب المخبرية على العينات.

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة (أورا) الأسترالية إن إنتاج أكسيد اليورانيوم من منجم تيرس الموريتاتي يعد "خطوة جدية" في اتجاه التحول إلى مرحلة الإنتاج، ويعزز من فرص التسويق وتقدم المفاوضات بشأن تمويل المشروع.

 

ويقع منجم تيرس في أقصى الشمال الموريتاتي بالقرب من الحدود مع الجزائر في أعماق الصحراء، ويوجد اليورانيوم الخام عند عمق خمسة أمتار وسهل الاستخراج وتصل الطاقة الإنتاجية للمنجم حوالي أربعمائة طن يسترج على مدى خمسة عشر عاما.

 

وكانت الحكومة الموريتانية قد منحت - العام الماضي - رخصة لاستخراج اليورانيوم من منجم (تيرس) للشركة الأسترالية مقابل 15 في المئة من الإنتاج.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"تسنيم": إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم "المنخفض" 4 أضعاف

سكاى نيوز: إيران كثفت تخصيب اليورانيوم المنخفض بنسبة 4 أضعاف

متحدث: لا خطط لدى إيران لتخصيب اليورانيوم بقدرة أعلى

ذروة التصعيد مع الولايات المتحدة.. كيف نفهم إنهاء إيران بعض التزاماتها من الاتفاق النووى؟.. طهران سترفع تخصيب اليورانيوم لأعلى من 3.67% .. زيادة انتاج الماء الثقيل والإسراع من وتيرة البرنامج النووى أبرز الخطوات

دبلوماسى روسى يحمل واشنطن مسئولية تكدس اليورانيوم المخصب فى إيران

إيران على طريق اللا عودة.. طهران تعيد الملف النووى للمربع الأول.. توقعات باستئناف الأنشطة النووية لطهران.. ومسئول بالطاقة الذرية يهدد برفع تخصيب اليورانيوم لـ20%..تحديث مفاعل "أراك" ووقف بيع المياه الثقيلة

استراليا

اليورانيوم

موريتانيا

الجزائر

طاقة

منجم

تنقيب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

الرجوع الى أعلى الصفحة