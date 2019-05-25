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8 حالات حددها القانون لرد هيئة المحكمة.. تعرف عليها

السبت، 25 مايو 2019 02:09 م
8 حالات حددها القانون لرد هيئة المحكمة.. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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حددت المادة 146 من قانون المرافعات حالات رد هيئة المحكمة، والتى بعدها يتم فيها إحالة القضية لدائرة أخرى لنظر القضية، وتشمل هذه الحالات لرد القاضى:

        1 - إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.

        2 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

        3 - إذا كان خطيبا لأحد الخصوم.

        4 - إذا سبق أن كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا أو قيما عليه

        5 - إذا سبق له أن كان شاهدا في القضية

        6 - إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكما في قضية سابقة

        7 - إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة

        8 - إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.

 

 


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رد هيئة المحكمة

رد القاضى

قانون المرافعات

حالات رد المحكمة


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