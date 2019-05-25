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70 قائدا عسكريا سابقا يحثون ترامب على تجنب الحرب مع إيران

السبت، 25 مايو 2019 02:36 م
70 قائدا عسكريا سابقا يحثون ترامب على تجنب الحرب مع إيران الرئيس الأمريكى - دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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وقع أكثر من 70 قائد عسكرى أمريكى متقاعد، خطاب مفتوح يحث الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على تجنب الحرب مع إيران.
 
 
 
وبحسب موقع "ذا هيل"، الأمريكى، السبت، نصح زعماء القوات المسلحة السابقين، نصحوا ترامب للتهدئة.
 
وكتبوا يقولون "بصفتك رئيسًا والقائد الأعلى للقوات المسلحة، لديك قوة كبيرة تحت تصرفكم لتقليص المستويات الخطيرة من التوتر الإقليمى على الفور".
 
 
 
واضافوا: "يجب وضع تدابير لوقف تصعيد الأزمة، بالتعاون مع القيادة الإيرانية على المستويات العليا للحكومة كمقدمة للدبلوماسية الاستطلاعية في المسائل ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدين أن "الدبلوماسية وليس النزاع المسلح ستكون أفضل لمصالح الولايات المتحدة".
 
 
 
وكتبوا:"حماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط وسلامة أصدقائنا وحلفائنا تتطلب حنكة سياسية مدروسة ودبلوماسية عدوانية بدلاً من نزاع مسلح غير ضروري".
 
وأضافوا أن إجراءات التصعيد التى اتخذها الجانبان "تثير قلقًا كبيرًا وتؤدى إلى مواجهة فتاكة محتملة".
 
 
 
 

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