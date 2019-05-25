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5 جرائم قتل بالمحافظات فى أسبوع .. ودافع السرقة أبرز أسبابها

السبت، 25 مايو 2019 12:29 ص
5 جرائم قتل بالمحافظات فى أسبوع .. ودافع السرقة أبرز أسبابها جثة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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شهدت بعض المحافظات حدوث جرائم القتل، ووصلت لـ 5 جرائم خلال أسبوع أصدرت فيها النيابة قرارات ضد الجناه، واختلف دافع ارتكاب الجريمة من واقعة لآخرى ولعل أبرز الأسباب السرقة.

الأولى

أقدم عاطل على قتل نجل خالة بقرية مبيت ربيعة بمنوف بسبب خلافات مالية، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

الثانية

أب ونجلته يقلان طفل ناتج عن علاقة غير شرعية بينهما بالبساتين، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أمام على ذمة التحقيقات.

الثالثة

نيابة فاقوس بالشرقية تقرر حبس فلاح على ذمة التحقيقات لقتله طالب بسب اتهام المجنى عليه للمتهم بسرقة هاتفه المحمول.

الرابعة

لقى طبيب يحمل جنسية أحد الدول العربية مصرعه بعد العثور عليه مقتولا داخل شقته، وكشفت التحريات الأولية بعثرة شقة القتيل وسرقة محتوياتها.

الخامسة

طالبين بأسيوط قتلوا شاب بمركز أبنوب بعد ان قاومهم أثناء سرقة 50 يورو كانت بحوزة المجنى عليه.

 

 

 


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