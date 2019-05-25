يونايتد إيرلاينز تمدد تعليق رحلات "بيونج737" حتى أغسطس المقبل

كتب أحمد علوى

أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز، الجمعة، تمديد تعليق رحلات طائرات بوينج 737 ماكس لمدة شهر حتى الثالث من أغسطس المقبل، وهو ما سيؤدى إلى إلغاء حوالى 40 أو 45 رحلة يوميا.

ووفقاً لشبكة سكاى نيوز الاخبارية، فلم تقدم الشركة سببا لقرار تمديد التعليق، لكن الموعد المستهدف فى أغسطس يجعل الشركة متماشية بشكل أكبر مع منافسيها ساوث وست إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز اللتين أوقفتا تحليق طائرات بوينج 737 ماكس حتى الخامس عشر والتاسع عشر من أغسطس على الترتيب.

وطائرات بوينج الأكثر مبيعا متوقفة عن الطيران منذ مارس فى أعقاب حادثى تحطم لطائرتين قتل فيهما 346 شخصا.