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يعنى إيه خبير وإيه الفرق بينه وبين القاضى؟.. تعرف على الإجابة

السبت، 25 مايو 2019 08:40 م
يعنى إيه خبير وإيه الفرق بينه وبين القاضى؟.. تعرف على الإجابة محكمة
كتبت هدى أبو بكر
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يمكن تعريف الخبير بأنه شخص ذو دراية عالية، له إلمام بموضوع فنى أو علمى أو عملى، يستعين به القضاء فى أمور تدخل فى اختصاصه، ولا يجوز للخبير أن يتجاوز المهمة المعهود له بها.

ويقترب عمل الخبير من عمل القاضى، حيث أن كلاً منهما يطلب منه تقدير المسائل محل البحث والإدلاء برأيه، إلا أن هناك فروقاً بين عمل الخبير والقاضى هى:

- الخبراء مختصون فى تمييز الحقوق وإقرارها، والقاضى مختص فى أحكام القضاء وإلزامها، أى أن خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها، وأما حكم القاضى فهو ملزم بذاته.

- إن الخصوم يرفعون دعواهم للحكام دون الخبراء، ذلك أن الخبراء ليس من وظيفتهم الحكم بين الخصوم، وإنما يقدمون رأياً للقاضى، يستعين به لإنهاء الخصومة.

- يفصل القاضى فى النزاع المعروض أمامه، أو يصدر حكماً فى واقعة، أما رأى الخبير فليس إلا استشارة فنية.


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