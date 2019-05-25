وزير الصحة البريطانى يعلن ترشحه لمنصب زعيم حزب المحافظين

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أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك ترشحه لمنصب زعيم حزب (المحافظين).. مشيرا إلى أنه سيعمل على إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

ذكرت ذلك النبأ قناة (سكاى نيوز) البريطانية فى نشرتها باللغة الانجليزية، اليوم السبت، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قد أعلنت أمس الجمعة أنها ستستقيل من رئاسة حزب (المحافظين) فى السابع من يونيو المقبل، وستبقى رئيسة وزراء لتصريف الأعمال إلى حين انتخاب الحزب بديلا لها.



وأُجبرت ماى التى تولت منصبها كرئيسة للوزراء فى أعقاب استفتاء 2016 بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبى على الاستقالة بعد خلافات فى حكومتها وحزبها المحافظ بشأن طريقة تولّيها ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.