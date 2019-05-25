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هناء أمام محكمة الأسرة: زوجى اعتاد تقييدى مع طفلته وحرقنى بالنار

السبت، 25 مايو 2019 04:20 م
هناء أمام محكمة الأسرة: زوجى اعتاد تقييدى مع طفلته وحرقنى بالنار محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي
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أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب خشيتها على حياتها وطفلتها بعد تعرضهم للضرب والتعذيب، لتؤكد: "تعرض للتعنيف على يد  زوج لا يعرف الرحمة، عاملنى وأهله كخادمة، وعاشرنى كالحيوانات، من أجل أن يكسر عين شقيقى، بسبب خلاف وقع بينهم بعد خسارتهم 500  ألف وطلبه الحصول على قطعة أرض كتعويض.

وتابعت الزوجة "هناء.ال" ، أثناء جلسة تسوية المنازعات: "وقعت فى حب شريك شقيقى منذ أن كنت مراهقة، لا تزوجه بعمر18 عام وأترك تعليمى، ولم أتصور يوما أن يؤذينى إلى أن وقع خلاف بينهما، لأعيش آخر 3 سنوات من حياتى الزوجية أتمنى الموت فى كل لحظة للهروب من قبضة زوجى بعد أن أصابه الجنون".

وتابعت الزوجة: "تحملت البعد عن أهلى ورؤيتهم فى المناسبات حتى أرضيه، ولكنه كان كلما يزداد الخلاف بينه وشقيقى يصب غضبه علىّ، أصبح يكرهنى ويعنفنى وجعل والدته وشقيقته يتعدين بالضرب علىّ.

وأكدت هناء أن زوجها كان يربطها برفقة طفلتها، ويحرقها فى جسدها،  وأنها لاذت بالفرار هربا من عنفه بعد أن هدد شقيقها بقتلها إذا لم يحصل على قطعة الأرض المملوكة له تعويضا عن خسارته المادية.


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