هربا من حرارة الجو.. مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام فى ترعة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى طفل بالشرقية مصرعه غرقا أثناء الاستحمام فى ترعة لعدم إجادته السباحة، وبالعرض على نيابة منيا القمح، صرحت برئاسة محمد المراكبى رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من الأهالى بغرق طفل أثناء الاستحمام بترعة بكفر الجندى، بمنيا القمح.

وتبين من التحريات أثناء نزول الطفل "عبد الرحمن محمد أحمد" 6 سنوات من كفر الجندى، للاستحمام هربا من حرارة الجو بترعة بالقرية غرق لعدم إجادته السباحة، وبالعرض على نيابة منيا القمح صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.