سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

هربا من حرارة الجو.. مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام فى ترعة بالشرقية

السبت، 25 مايو 2019 10:38 ص
هربا من حرارة الجو.. مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام فى ترعة بالشرقية طفل عريق - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

لقى طفل بالشرقية مصرعه غرقا أثناء الاستحمام فى ترعة لعدم إجادته السباحة، وبالعرض على نيابة منيا القمح، صرحت برئاسة محمد المراكبى رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من الأهالى بغرق طفل أثناء الاستحمام بترعة بكفر الجندى، بمنيا القمح.

وتبين من التحريات أثناء نزول الطفل "عبد الرحمن محمد أحمد" 6 سنوات من كفر الجندى، للاستحمام هربا من حرارة الجو بترعة بالقرية غرق لعدم إجادته السباحة، وبالعرض على نيابة منيا القمح صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مباحث شرم الشيخ تكشف غموض العثور على طفل غريق بشاطئ الفنار

شباب وأطفال الأقصر يهربون من الطقس الحار بالسباحة فى نهر النيل والحصيلة غريق

أهالى غريقى الحوامدية يطلبون تكثيف الجهود للعثور على الجثتين فى النيل

انتشال جثة غريق من مياه النيل بمنطقة امبابة ونقلها للمستشفى

العثور على جثة طفل غريق فى ترعة الإبراهيمية بالمنيا

العثور على جثة طالب غريقا فى ترعة الإبراهيمية بالمنيا

الشرقية

مصرع طفل غرقاً

ترعة بكفر الجندى

منيا القمح


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة