نيابة الدرب الأحمر ترسل عينات من سلع غذائية فاسدة للمعمل الجنائى لفحصها

كتب سليم على

أمرت نيابة الدرب الأحمر ، بإرسال عينة من سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ضبطت بحوزة أمينى عهدة بمجمعات استهلاكية، إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وكان رجال مباحث التموين، تمكنوا من ضبط اثنين من أمناء العهد بأحد المجمعات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، لحيازتهما وتجميعهما كميات من السلع الغذائية والغير غذائية قدرها ( 694 ستمائة وأربعة وتسعون عبوة "مكرونة – جبن أبيض- بسبوسة – مشروبات سريعة التحضير – منظفات صناعية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما طالبت النيابة قسم شرطة الدرب الأحمر ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على ملابسات الواقعة.