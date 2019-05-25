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نيابة أبنوب تأمر بدفن جثامين 4 لقوا مصرعهم نتيجة الخلاف على سور خرسانى

السبت، 25 مايو 2019 02:26 م
نيابة أبنوب تأمر بدفن جثامين 4 لقوا مصرعهم نتيجة الخلاف على سور خرسانى جثه - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى
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أمرت نيابة مركز أبنوب برئاسة المستشار أحمد فتحى مدير النيابة، بدفن 4 جثث لقوا مصرعهم نتيجة اشتباكات وقعت بين عائلتين بمركز أبنوب بسبب الخلاف على سور خرسانى.

وأمرت النيابة العامة، أن يصرح بالدفن بعد إنتداب الطب الشرعى لتشريح جثامين الضحايا لبيان ما بهم من إصابات وأسباب الوفاة، مع سرعة التحريات حول الواقعة وضبط الجناة وسؤال المصابة فى الواقعة وإنتداب المعمل الجنائى لفحص مسرح الواقعة. 

كان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من العميد حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أبنوب بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب الخلاف على سور خرسانى، وبانتقال قوة من ضباط مباحث المركز تبين مصرع 4 أشخاص نتيجة الاشتباكات فيما بين العائلتين، وإصابة سيدة وتم نقل الجثث الى مشرحة مستشفى الإيمان العام وجار استكمال الإجراءات القانونية.

 


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نيابة مركز ابنوب

مشاجرة بين عائلتين بسبب سور خرسانى

عائلتين بابنوب

اسيوط


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