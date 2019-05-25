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نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

السبت، 25 مايو 2019 01:00 ص
نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة حسين عبد الرحمن اأوصدام نقيب الفلاحين
كتب عز النوبى
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نصح حسين عبد الرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين المزارعين ، برى الزراعات  ليلا أو فجرا لترطيب التربة، وتعويضها عن النقص الشديد من المياه بسبب الزيادة الكبيرة فى درجات الحرارة.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة يؤثر سلبيا على المحصول الصيفى ويؤدي الى تلف النباتات الصغيرة وسقوط ثمار الفاكهة الصغيرة ، موضحا  أنه مع مواكبة ارتفاع درجات الحرارة لموسم حصاد القمح ،  يرجى الحذر من إشعال النيران بالقرب من المحاصيل لتفادى الحرائق  وعدم الرى الزراعات فى أوقات الظهيرة  لتفادى التأثير السلبى على المحاصيل . 

 


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