ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى دار السلام لحصر الخسائر

كتب سليم على

أمرت نيابة دار السلام ، ندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب فى منزل بدائرة القسم أسفر عن إصابة شخصين، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة دار السلام، بعدما أنتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، ونتج عنها إصابة شخصان ونقل المصابين للمستشفى.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة دار السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.