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نبيه برى: لبنان لا يريد الحرب ولكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه فى البر والبحر

السبت، 25 مايو 2019 01:36 م
نبيه برى: لبنان لا يريد الحرب ولكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه فى البر والبحر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى
بيروت (أ ش أ)
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أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن بلاده لا ترغب فى خوض غمار الحرب، غير أنها لن تتنازل عن سيادتها وحقوقها وثرواتها فى البر والبحر.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رئيس مجلس النواب اللبنانى مع رئيس لجنة الشئون الخارجية فى الكونجرس الأمريكى إليوت إنجل والوفد المرافق له، والتى تطرقت إلى مسألة ترسيم الحدود الجنوبية اللبنانية على صعيدى البر والبحر، بحضور رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب اللبنانى النائب ياسين جابر.

واستعرض برى مع وفد الكونجرس الأمريكى تطورات الأوضاع فى لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، حيث أكد رئيس المجلس النيابى أنه ليس متشائما من الأوضاع الراهنة التى يشهدها لبنان، لافتا إلى أن بلاده استطاعت أن تتجاوز مراحل عديدة اتسمت بالصعوبة، وذلك بوحدة اللبنانيين والحوار فيما بينهم.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قد دعا خلال اللقاء الذى عقده بالأمس مع رئيس لجنة الشئون الخارجية فى الكونجرس الأمريكى إليوت إنجل، الولايات المتحدة إلى المساعدة بصورة أكبر فى مسألة ترسيم الحدود الجنوبية اللبنانية البرية والبحرية.

يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا فى ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز فى البحر المتوسط، خاصة فى المناطق الحدودية والحقول النفطية التى تقع فى أماكن مشتركة بين البلدين.

ويتولى مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، مسئولية ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها، وسبق له وأن قدم طروحات للمسئولين اللبنانيين فى شأن ترسيم الحدود البحرية، وهو الملف الذى يسعى لبنان إلى حسمه سريعا حتى يتسنى له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الواقعة ضمن مياهه الإقليمية فى البحر المتوسط التى تضم حقول النفط والغاز.

 


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