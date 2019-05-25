نادى القضاة يكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادى قضاة مصر، أن النادى سيقيم بعد غدا الثلاثاء بالنادى النهرى بالعجوزة ندوة دينية لتكريم حفظة القرآن الكريم، من القضاة وزوجاتهم وأبنائهم الذين اشتركوا في المسابقة التي أجريت على مدار ستة أيام من شهر رمضان المبارك.

وبلغ عدد المشاركين فى المسابقة 17 قاضيا و12 زوجة من زوجات القضاة، و70 من أبناء القضاة.

وتضمنت مستويات المسابقة 6 مستويات في حفظ القرآن الكريم كاملا، وفي حفظ نصف القرآن الكريم، وفي حفظ ثلث القرآن الكريم، وفي حفظ خمسة أجزاء، وفى حفظ ثلاثة أجزاء، وفى حفظ جزء عّم.

ومن المقرر أن يتم خلال الندوة تكريم المشاركين جميعا وإعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في جميع المستويات.