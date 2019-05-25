نائب رئيس جامعه بنها يتفقد امتحانات كليتى التربية والتربية الرياضية بالجامعة

القليوبية نيفين طه

تفقد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، اليوم السبت، امتحانات نهاية العام بكليتى التربية والتربية الرياضية ، رافقه خلالها الدكتورة ايمان عبدالحق عميد كلية التربية والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء الكليتين.

وأكد المغربى، خلال الجولة، ضرورة الالتزام بحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام الملاحظين في اللجان وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وكذلك تواجد قيادات الكليات والأساتذة فى القاعات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.

كما تفقد المغربى خلال جولته وحدة القياس والتقويم بكلية التربية الرياضية وتابع عمليات التصحيح الالكتروني لاوراق الاجابة وشدد على ضرورة الالتزام بسرية أوراق الاجابة اثناء عملية التصحيح الالكتروني.