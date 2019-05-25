من الحب ما قتل.. طالبة تتفق مع 6 أشخاص لاختطاف طالب بشبرا الخيمة للزواج منها

لجأت فتاة جامعية إلى حيلة غريبة للزواج من شاب بينهما علاقة عاطفية بعد رفضه ذلك بحجة رفض أهله تلك الزيجة، فاتفقت مع 6 أشخاص على اختطافه وتصويره عاريًا وإكراه على التوقيع على إيصالات أمانة، تم تحرير الطالب وضبط 4 متهمين وجارى ضبط باقى المتهمين وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهلية طالب جامعى يدعى "ا" 23 سنة، بالفرقة الرابعة كلية تجارة، مقيم دائرة القسم، بقيام 6 أشخاص باختطافه أثناء ذهابه للامتحان.



وتبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، أن المجنى عليه تربطه علاقة عاطفية بفتاة مقيمة بمحافظة الجيزة، وبالفحص والتحرى تبين أن تلك الفتاة اتفقت مع 6 أشخاص باختطافه لإجباره على الزواج منهاـ بعد أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت أكثر من عام وتعددت اللقاءات بينهما.



جرى التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وتحرير الطالب وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين وتولت النيابة التحقيق.