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السبت، 25 مايو 2019 05:28 م
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مقتل 6 مدنيين أفغان عن طريق الخطأ خلال عملية مداهمة شرقى البلاد

السبت، 25 مايو 2019 04:00 م
مقتل 6 مدنيين أفغان عن طريق الخطأ خلال عملية مداهمة شرقى البلاد مسلحو طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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قال المتحدث باسم حاكم إقليم نانجارهار الأفغانى "عطا الله خوجيانى" إن 6 مدنيين على الأقل لقوا حتفهم عن طريق الخطأ خلال عملية مداهمة شنتها قوات الأمن ضد مسلحى حركة "طالبان" في الإقليم شرقى البلاد.

وأضاف خوجياني - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم السبت، أن عشرة مسلحين لقوا حتفهم أيضا خلال هذه العملية التي تم شنها في مقاطعة "شيرزاد".

وأوضح خوجياني أن سيارة كانت تقل مدنيين غادرت المنطقة مباشرة عقب عملية المداهمة فاعتقدت قوات الأمن أن مسلحي طالبان يحاولون الهرب، فأطلقت النار عليهم مما أسفر عن مقتلهم عن طريق الخطأ.

 


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