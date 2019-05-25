مقتل 32 مسلحا من طالبان جنوبى أفغانستان

كابول أ ش أ

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم السبت، وقوع اشتباكات بين القوات المُسلحة الأفغانية ومُسلحى حركة طالبان، أسفر عنها مقتل 32 مسلحا فى إقليم هلمند جنوبى البلاد.

وذكرت المصادر، فى تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة - برس) الأفغانية، أن القوات المسلحة نفذت عمليات فى أحياء متفرقة من الإقليم الجنوبي؛ أسفر عنها مقتل 16 مسلحا من طالبان، وتم شن غارتين جويتين على حى موسى قالاه؛ أسفر عنهما مقتل 8 من مسلحى الحركة، وتدمير سيارة تابعة لها، كما تم تنفيذ غارة أخرى على حى نهر السراج، أسفر عنها مقتل 4 مسلحين وإصابة شخص، وشنت غارة أخرى على حى سانجين، أدت إلى مقتل 4 مسلحين وتدمير سيارتين.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان المُسلحة على هذه العمليات، ويعد إقليم هلمند واحدا من الأقاليم التى تنشط بها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات، التى تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية فى البلاد.