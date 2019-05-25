مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بمركز الدلنجات بالبحيرة.

وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الدلنجات بحدوث مشاجرة بين عائلتين بإحدى القرى بسبب خلافات الجيرة .

وأسفرت المشاجرة عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم تم نقلهم إلى المستشفى العام لتقديم الرعاية الطبية لهم، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامة.