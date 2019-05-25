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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين عن طريق الخطأ فى تجدد خصومة بين عائلتين بأسيوط

السبت، 25 مايو 2019 11:50 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين عن طريق الخطأ فى تجدد خصومة بين عائلتين بأسيوط إطلاق نار - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى
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لقى شخص مصرعه بينما أصيب شخصين آخرين عن طريق الخطأ فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الدوير التاعبة لمركز صدفا بأسيوط.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العميد حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين نتيجة لتجدد خصومة ثأرية ين عائلتين وتبادل لإطلاق النار فيما بينهما بقرية الدوير بمركز صدفا وبالإنتقال تبين أن الشخص الذى لقى مصرعه والمصابين الآخرين لا علاقة لهم بالخصومة الثأرية وإنما تمت اصابتهم بطلقات نارية طائشة نتيجة اطلاق النار الكثيف وجار نقل الجثة والمصابين الى المستشفيات القريبة من محل الواقعة وجار تحرير  المحضر اللازم و العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

 

                   

 

 

 


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