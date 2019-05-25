مش بس برد وأنفلونزا.. أكثر من 5 أسباب للسعال

كتبت نورا طارق

يتعرض الإنسان فى بعض الأحيان للسعال الذى يسبب له الإزعاج وأحياناً عدم القدرة على النوم، والتركيز فى العمل، ويعود سبب السعال لعوامل مختلفة، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".

أسباب السعال

الفيروسات والبكتيريا

يعتبر السبب الأكثر شيوعا للسعال هو التهاب الجهاز التنفسي، مثل الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا، والتى تحدث بسبب فيروس، وتستمر مدة الإصابة من بضعة أيام إلى أسبوع، مما يتطلب تناول الأدوية التى تحتوى على مضادات حيوية.





التدخين

ومن الأسباب الشائعة أيضاً للسعال هو التدخين، الذى ينتج عنه سعال مصحوب بصوت مميز، ولذلك يعرف باسم "سعال المدخن"، والذى من أهم طرق علاجه الابتعاد عن التدخين.

الربو

الربو يعتبر أحد الأسباب الشائعة للسعال خاصة عند الأطفال ويصاحب سعال الربو صوت صفير، ويستلزم علاجه استخدام جهاز الاستنشاق.





الآثار الجانبية لبعض الأدوية

تسبب الآثار الجانبية لبعض الأدوية السعال مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، والتي تستخدم عادة لعلاج إرتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

والحالات الأخرى المسببة للسعال هى:

- الالتهابات البكتيرية مثل الالتهاب الرئوي والسعال الديكي والخناق.

- الإصابة ببعض المشاكل الصحية، منها الانسداد الرئوي وفشل القلب.

- ينتج السعال المزمن أيضاً عن الإصابة بإرتجاع المرىء، الذى يتسبب فى تدفق محتويات المعدة إلى المريء، مما يحفز رد الفعل في القصبة الهوائية، ويسبب السعال.





تنتهى معظم حالات السعال في غضون أسبوعين، وفى حالة عدم تحسن الحالة الصحية، فى هذه الفترة، يجب استشارة الطبيب خاصة إذا صاحبتها أعراض أخرى مثل الحمى أو آلام في الصدر أو الصداع أو النعاس أو الارتباك، وسعال الدموي أو صعوبة التنفس اللذين يتطلبان رعاية طبية طارئة فورية.