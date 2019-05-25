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مسئول روسى: موسكو لم تبحث مبادلة الأمريكى الموقوف لديها بمواطنة روسية

السبت، 25 مايو 2019 12:11 م
مسئول روسى: موسكو لم تبحث مبادلة الأمريكى الموقوف لديها بمواطنة روسية سيرجى ريابكوف
موسكو (أ.ش.أ)
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استبعدت وزارة الخارجية الروسية ، "مبادلة " المواطن الأمريكى "الموقوف " فى روسيا بتهمة التجسس بول ويلان ، بالمواطنة الروسية المسجونة فى الولايات المتحدة ماريا بوتينا.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف ، لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية ، اليوم السبت، بأنه لم يتم بحث صفقة من هذا النوع، مشيرا إلى أنه لم يصدر حكم قضائى في قضية المواطن الأمريكى بعد، مضيفا أن الاقتراحات الروسية لتبادل السجناء بموجب اتفاقية تسليم المعتقلين التى تبناها مجلس أوروبا عام 1983 تنسحب فقط على رجل الأعمال فيكتور بوت ، والطيار قسطنطين ياروشينكو ، المسجونين فى الولايات المتحدة .

وأشار إلى أن أى حديث عن التفاوض بين البلدين حول تسليم شخصيات أخرى إلى (موسكو ) ليست صحيحة.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسى - فى سياق المقابلة - أنه لا يمكن النظر فى إمكانية تسليم ويلان ، ما لم يصدر حكم بحقه فى روسيا، لافتا إلى أن تصريحات السفارة الأمريكية فى (موسكو) حول عدم تقديم أى أدلة فى قضية ويلان لن تؤثر على سير محاكمته.

يُذكر أن بول ويلان جرى اعتقاله فى (موسكو) بتهمة التجسس، أما ماريا بوتينا الروسية "السجينة " فى الولايات المتحدة، فقد اعتقلت فى (واشنطن ) فى 15 يوليو من العام الماضى بتهمة التآمر لممارسة أنشطة غير مشروعة لصالح الحكومة الروسية.

وتفاديا لعقوبة سجن مطول، أقرت بوتينا بموجب صفقة مع القضاء الأمريكى ب"الاتهامات " المنسوبة إليها، ومن ثم صدر بحقها حكم مخفف بالحبس لـمدة 18 شهرا.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عنها فى الخامس من نوفمبر القادم.

 


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بول ويلان

امريكا

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