مرضك حسب سنك.. أمراض قد تصيب عينيك بسبب التقدم فى العمر

كتبت هند عادل

بصرك أهم حواسك الخمسة، وتسير صحة العين جنبًا إلى جنب مع الصحة العامة ، وهناك أمراض قد تهاجم عينيك كلما تقدم العمر، فهى أمراض مصاحبه لكبر السن، أهمها عتامة العدسة والجفاف واعتلال الشبكية، طبقا لما ذكره موقع " "healthline

أمراض قد تصيب عينيك بسبب التقدم فى العمر:



العين اعتام عدسة العين اعتام عدسة العين المرتبط بالعمر هو السبب الرئيسي لضعف البصر والعمى في جميع أنحاء العالم. اعتلال الشبكية السكري يترافق اعتلال الشبكية مع مرض السكري وسبب رئيسي لضعف البصر والعمى ، عندما تتسبب مستويات السكر المرتفعة في الدم في تلف الأوعية الدموية في شبكية العين. مرض جفاف العين حالة تتميز بسائل دموع غير كافي ، مما يؤدي إلى جفاف عينيك ويؤدي إلى عدم الراحة ومشاكل بصرية محتملة. اعتام عدسة العين المرتبط بالعمر هو السبب الرئيسي لضعف البصر والعمى في جميع أنحاء العالم.يترافق اعتلال الشبكية مع مرض السكري وسبب رئيسي لضعف البصر والعمى ، عندما تتسبب مستويات السكر المرتفعة في الدم في تلف الأوعية الدموية في شبكية العين.حالة تتميز بسائل دموع غير كافي ، مما يؤدي إلى جفاف عينيك ويؤدي إلى عدم الراحة ومشاكل بصرية محتملة.

الضمور البقعي

البقعة هي الجزء المركزي من شبكية العين الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) هو أحد الأسباب الرئيسية للعمى في البلدان المتقدمة.