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مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور.. تركيب ستائر للسيارات

السبت، 25 مايو 2019 11:00 م
مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور.. تركيب ستائر للسيارات أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

-تركيب ستائر مخالفة للسيارات

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما

-الانتظار أو الوقوف فى الممنوع

وأقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد تلك المخالفة على السائقين فى حالة عدم اتباع تعاليم المرور بعملية بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


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