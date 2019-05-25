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محضر غش لطالب بلجنة تعليم فنى لتصويره الامتحان وتحميله على جروب واتس آب

السبت، 25 مايو 2019 05:39 م
محضر غش لطالب بلجنة تعليم فنى لتصويره الامتحان وتحميله على جروب واتس آب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أدى صباح اليوم السبت طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) امتحانات الدور الأول للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

 وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانيه، وبيانها كالتالي:

- لجنة رقم (3318) طنطا الثانوية الزراعية بغرب طنطا (زراعي): قام الطالب (ح.ح.أ.أ) بتصوير الورقة الامتحانية لمادة أمراض النبات وبالتواصل مع رئيس اللجنة (ع. ا. ش. م. ر.) قام رئيس اللجنة بالتحفظ على موبايل الطالب وتحرير محضر بالواقعة وتم استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- لجنة رقم (2030) حلوان الثانوية الفنية التجارية بنين بحلوان (تجارى): قام الطالب (ح. ج. ح.) بتصوير امتحان مادة "تأمينات هندسية" وتحميله على جروب واتس آب باسم (الطريق إلى النجاح) وتم التواصل مع رئيس اللجنة (ف. م.  إ.) وقامت بالتحفظ على موبايل الطالب المذكور وتم تحرير محضر بالواقعة وتم استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- لجنة رقم (3257) محمد سالم سالم للتعليم الأساسي بالفيوم (زراعي): في تمام الساعة الثامنة صباحًا وأثناء فتح مظاريف الامتحان قام (إ. م. ط.) باقتحام الحجرة والتعدي باللفظ على المراقب الأول (خ ا. م.) وأثناء حديثه ذكر أنه موجه مالى وإداري ويحق له الاطلاع على الأوراق ومراجعتها وكيفية سير العمل للملاحظين وبالتواصل مع رئيس اللجنة طلبنا منه استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ اللازم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.

- وصلت إشارة تليفونية من محافظة كفر الشيخ إدارة بيلا تفيد حضور (11) طالب في لجان متفرقة بعد وقت من بدأ الامتحان نتيجة تأخر القطار القادم من كفر الشيخ إلى بيلا ورفض رؤساء اللجان دخولهم إلى اللجان الامتحانية.

- لجنة رقم (2843) السلام الإعدادية بنين بالبداري (تجاري): قام الطالب (ح. م. م. ا.) قبل دخول الامتحان بدخول لجنة رقم (17) وإحداث شغب وأثناء قيام رئيس اللجنة بإخراجه من اللجنة تواجد سلاح أبيض (مطواه) بحوزته وتم التحفظ علي السلاح والسماح للطالب بأداء الامتحان وتم تحرير محضر حيازة سلاح رقم (5242) جنح البداري.


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التربية والتعليم

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