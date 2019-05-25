محافظ بورسعيد يتقدم ببلاغ ضد مسئول شركة مياه الشرب لضعف الخدمة

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم تقديم 5 ملايين جنيه من المحافظة لدعم قطاع مياة الشرب وحل المشكلات التي ظهرت في الفترة الأخيرة وعاني منها سكان مدينة بورسعيد وزيادة كفاءة محطات الرفع وأعمال تطهير ترعة بورسعيد لضخ كميات اللازمة والمخصصة للمحافظة يوميًا للقضاء علي مشاكل ضعف وصولها للادوار العليا في العديد من المناطق.

وأضاف محافظ بورسعيد، فى بيان صحفى، اليوم السبت، أنه تقدم ببلاغ ضد مسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتهمة تكدير السلم العام بعد التقصير فى أداء المهام المطلوبة للحفاظ على معدلات ضخ مياه الشرب للمدينة بمعدلاتها الطبيعية.

وحذر "الغضبان"، أي مسئول من مواجهة نفس المصير في حالة التقاعس عن أداء المهام المكلف بها في موقعة.