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محافظ الدقهلية : توريد 160 ألف طن قمح لصوامع وشون المحافظة

السبت، 25 مايو 2019 12:20 ص
محافظ الدقهلية : توريد 160 ألف طن قمح لصوامع وشون المحافظة صوامع القمح - ارشيفية
الدقهلية : شريف الديب - سارة الباز
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أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية ، أنه تم استلام 160 ألف و361 طن قمح بالصوامع والشون على مستوى المحافظة ، حتى مساء اليوم الجمعة.
 
وشدد شاروبيم ،على ضرورة تيسيير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين وتسهيل حركة التسليم بما يضمن انسياب عملية التوريد، مضيفا  أنه لابد من التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون ،وأوضح أننا نستهدف استلام 230 ألف طن قمح هذا الموسم على الأقل وفقا لمتوسط انتاجية المساحة المزروعة .
 
فيما أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، انتظام عملية توريد القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية من كافة المديريات إلى شون وصوامع الدقهلية البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع .
 

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التموين


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