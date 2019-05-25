مبادئ قانونية أقرتها محكمة الأسرة.. إلزام أب بنفقة ألعاب وترفيه لطفليه

كتبت أسماء شلبى

أقرت محكمة الأسرة مجموعة من المبادئ من خلال أحكامها فى دعاوى مثلت أمامها من قبل الزوجات والأزواج فى نزاعات متعلقة بحقوق الصغار، لتصدر محكمة الأسرة بمصر الجديدة حكمها بإلزام أب بدفع ألفى جنيه كنفقة للألعاب والترفيه لطفليه،وذلك بعدما أمتنع الأب عن رعايتهم أو السؤال عنهم بسبب خلافات زوجية نشبت بينهم بسبب رفضها سفرهم برفقته .

وتابعت "يارا .ع.أ" فى دعواها أمام محكمة الأسرة،أنها تزوجت المدعى عليه" سالم.م" بعقد زواج شرعى، وأنجبت منه الطفلة" تالا"، والطفل "إياد"، وأنه أثر خلافات نشبت بينهم بسبب اكتشافها خيانته تركت المنزل وحصلت على الطلاق، فرد عليها برفضه الإنفاق.

ودفعت بيسر حالة زوجته المادية وتقاضيه شهريا أكثر من 250 ألف جنيه أرباح عمله بمجموع الأعمال التى يشغلها بالاستيراد والتصدير .

وأشارت إلى أن الطفلين يحتاجان إلى مصروفات للترفيه مثل صديقاتها وأولاد أقاربها كما اعتادت أثناء عيشهم برفقة الأب لمساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعى .

وجاءت المحكمة فى حيثيات حكمها بإلزام الأب بدفع ألفى جنيه.

وأكدت أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وحال فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وعلاج الأمراض الطارئة وحاجاتهم الملحة والكماليات الضرورية.

وأضافت المحكمة أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد."