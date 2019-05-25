لو فاتتك صلاة الضحى .. اعرف من دار الإفتاء لها قضاء أم لا؟

كتب على عبد الرحمن

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لأحد أمناء الفتوى بالدار أجاب فيه عن سؤال أحد المتابعين نصه: "إذا فاتتنى صلاة الضحى في وقتها فهل لها قضاء؟"

وقال أمين دار الإفتاء عبر الفيديو: "صلاة الضحى وقتها يبدأ بعد طلوع الشمس بثلث ساعة ويستمر إلى ما قبل أذان الظهر بحوالى 10 دقائق، وأقلها ركعتين ومتوسطها 4 وأكثرها قيل 8 ركعات وقيل 12 ركعة، ولو خرج هذا الوقت هل يجوز قضائها أم لا .. الإجابة يجوز".