سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 05:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لو فاتتك صلاة الضحى .. اعرف من دار الإفتاء لها قضاء أم لا؟

السبت، 25 مايو 2019 04:35 م
لو فاتتك صلاة الضحى .. اعرف من دار الإفتاء لها قضاء أم لا؟ دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لأحد أمناء الفتوى بالدار أجاب فيه عن سؤال أحد المتابعين نصه: "إذا فاتتنى صلاة الضحى في وقتها فهل لها قضاء؟"

وقال أمين دار الإفتاء عبر الفيديو: "صلاة الضحى وقتها يبدأ بعد طلوع الشمس بثلث ساعة ويستمر إلى ما قبل أذان الظهر بحوالى 10 دقائق، وأقلها ركعتين ومتوسطها 4 وأكثرها قيل 8 ركعات وقيل 12 ركعة، ولو خرج هذا الوقت هل يجوز قضائها أم لا .. الإجابة يجوز".

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

26 وصية من دار الإفتاء لإحياء ليلة القدر.. تعرف عليها

كفارة الإفطار للمريض وهل يجوز إعطاؤها لابن يمر بضائقة مالية.. الافتاء تجيب

الاعتكاف مستحب متى يكون واجبا.. الإفتاء تجيب

ما حكم إبقاء الرجل على الزوجة للإضرار بها؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم زكاة الأسهم والمطالب بإخراجها

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

صلاه الضحى

وقت صلاه الضحى

عدد ركعات صلاه الضحى

الافتاء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة