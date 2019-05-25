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لو صايم وبتمتحن..5 أطعمة تساعدك على النشاط و النشاط أثناء المراجعة النهائية

السبت، 25 مايو 2019 02:30 م
لو صايم وبتمتحن..5 أطعمة تساعدك على النشاط و النشاط أثناء المراجعة النهائية أطعمة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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يواجه الطلاب هذه الأيام ظروف صعبة قبل وأثناء آداء الامتحانات فى شهر رمضان حيث يتعرضون للتعب الشديد والإرهاق بسبب الصيام وعدم القدرة على شرب المياه والعصائرأو تجديد النشاط والحيوية، مما يصعب عليهم التركيز والفهم.

لذلك يقدم اليوم السابع اكلات تساعد على التركيز احرص على تناولها دائما بين فترة الافطار والسحور وذلك وفقا لما ذكره موقع draxe

1: الأسماك، من الاكلات الغنية  بالأوميجا 3 والأحماض الدهنية التى تساعد على التركيز والأداء العقلى والوظيفة السلوكية، كما أنه يساعد على علاج الاكتئاب والأرق.

2: المكسرات، تحتوى على نسبة كبيرة من الزيوت الصحية والاحماض الامينية التى تساعد على التركيز والنشاط.



مكسرات

مكسرات
 

 

3: العسل الابيض، يحتوى على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة الجهازالعصبى ومساعدته على التركيزوالحيوية والنشاط.

4: الاناناس والموز، من أفضل أنواع الفواكه التى تساعد على التركيز وتحافظ على صحة الجهاز العصبى، لذلك ينصح الأمهات بإعطائها للأبناء دائما خلال فترة الامتحانات.

شيكولاتة

شيكولاتة
 

 

5: الشيكولاتة الداكنة، تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتساعد على التركيز والحيوية.

 


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