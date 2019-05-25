سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لليوم الخامس.. البابا تواضروس فى إجازة من أنشطته الرعوية خلال زيارته لأوروبا

السبت، 25 مايو 2019 01:51 م
لليوم الخامس.. البابا تواضروس فى إجازة من أنشطته الرعوية خلال زيارته لأوروبا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام
إضافة تعليق

لليوم الخامس على التوالى، يتوقف المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية عن نشر أية أخبار تتعلق بزيارة البابا الحالية لأوروبا حيث انهى البابا تواضروس الثانى زيارته الرعوية لألمانيا وسويسرا الاثنين الماضى ونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة خبرًا عن انتهاء زيارة البابا لالمانيا دون أن تعلن الوجهة التالية للبابا فى زيارته لأوروبا.

مصادر من الوفود الإعلامية التى ترافق البابا أكدت إنه غادر ألمانيا لمدينة مانشيستر البريطانية دون أن تعلن عن أسباب الزيارة.

فى الوقت نفسه، فإن صفحة المتحدث الرسمى للكنيسة واصلت نشر فيديوهات لأنشطة البابا السابقة فى ألمانيا دون أن يبدأ البطريرك أى نشاط رعوى جديد فى بريطانيا مما يرجح إنه فى أجازة من رحلاته أو ربما يجرى بعض الفحوصات الدورية إذ رفض المتحدث الرسمى للكنيسة الافصاح عن نشاط البابا فى بريطانيا.

كان البابا تواضروس قد بدأ رحلته الرعوية إلى أوروبا يوم السبت الماضى وقام بتدشين عدد من الكنائس وعقد مجموعة من الاجتماعات مع الأباء الأساقفة والكهنة والخدام والشعب القبطى بالخارج.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

لليوم الرابع .. البابا تواضروس يوقف أنشطته الخارجية فى زيارته لأوروبا

"المنيا وأبو قرقاص".. أسئلة عن الإيبراشية التى تثير الجدل.. هل استقر البابا تواضروس على تقسيمها بين 2 من الأساقفة؟.. وما الذى دار بين البابا والكهنة فى الجلسات المغلقة بالكاتدرائية؟ وموقف أسقف المنيا من الأزمة

النائب أمين مسعود: تحية قلبية للبابا تواضروس لدفاعه عن مصر أمام العالم

فى زيارته لأوروبا.. البابا تواضروس يواصل التقارب مع الكاثوليك: الإنجيل واحد والمسيح واحد ونفكر فى توحيد مواعيد عيد القيامة..والتيار التقليدى يواصل الهجوم..ومطران الكاثوليك: مواعيد الأعياد قضية تقويم وليست لاهوت

مصادر كنسية: البابا تواضروس استقر على تقسيم إبراشية المنيا وأبو قرقاص

البابا تواضروس عن سفره للخارج: البابا مظلوم.. وأعرف مسئولياتى وواجباتى

زيارة البابا لبريطانيا

البابا تواضروس

مانشيستر البريطانية

الكنيسة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة