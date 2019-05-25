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لعب الأطفال مش دايما للترفيه.. بيديوفوبيا رعب من نوع خاص

السبت، 25 مايو 2019 10:00 ص
لعب الأطفال مش دايما للترفيه.. بيديوفوبيا رعب من نوع خاص لعب اطفال - ارشيفية
كتبت هند عادل
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لعب الأطفال هى وسيلة للمرح وإدخال الفرح على قلب أى طفل وحتى الكبار، فمبجرد أن تذكر أمام أى طفل أنك ستمنحه "لعبه أو عروسة جديدة" يكون ذلك كأنها حقق أقصى آماله وطموحاته، ولكن الأمر مختلف عند مرضى "فوبيا لعب الأطفال"أو "رهاب دمى الأطفال" فمبجرد رؤيتهم لها يصابوا بحالة فزع وقلق شديدة قد يتجمدوا من الخوف بسبب ذلك .
 

ما هى بيديوفوبيا

 
الرهاب نوع من اضطرابات القلق، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من رُهاب الأطفال، يمكن أن تسبب رؤية الدمى أو التفكير فيها قلقًا شديدًا لدرجة قد تتجمد بالخوف.
فهناك أشخاص  لديهم خوف شديد وغير عقلاني من الدمى. هذا الخوف ، الذي يُطلق عليه رُهاب الأطفال ، يمكن أن ينجم عن الثقافة الشعبية ، أو أفلام الرعب ، أو حدث صادم آخر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدمى ،وفقا لموقع " ">healthline.
 
ورُهاب الأطفال هو هو خوف غير منطقي من شيء لا يشكل أي تهديد فعلي، و يؤثر على أكثر من 9 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة، فيمكن أن يؤدي التفكير في دمية أو رؤيتها إلى ظهور أعراض قلق شديد لشخص مصاب برهاب الأطفال ، حتى لو علموا أن الخوف غير منطقي.
لعبة
لعبة
 

أسباب البيديوفوبيا

 
السبب الأساسي الدقيق لرهاب الأطفال لم يتم فهمه حتى الآن، قد يكون سبب رهاب الأطفال حدثًا مؤلمًا ، مثل مشاهدة فيلم رعب به دمى أو حادث مرتبط عن بعد بالدمى.
 
يمكن أن تظهر أنواع معينة من الرهاب في العائلات ، مما يعني أنه من الممكن وجود عنصر وراثي لهم. ومع ذلك ، فقد يعني ذلك أيضًا أن هذه المخاوف قد تنتج نتيجة  مراقبة الآباء أو أفراد الأسرة الآخرين خائفون أو تجنب أشياء مثل الدمى.
 
هذه الأنواع من الرهاب تميل إلى أن تكون أكثر شيوعا في النساء،وهناك أيضًا ارتفاع في معدل الإصابة بالأشخاص المصابين بالرهاب بعد إصابتهم بإصابة دماغية مؤلمة
 

أعراض البيديوفوبيا

 
الأشخاص  الذين يعانون من رُهاب الأطفال ، فإن رؤية الدمى أو التفكير فيها قد تسبب الأعراض التالية
مشاعر الخوف الشديد
صعوبة في التنفس
ألم في الصدر أو ضيق
نبضات سريعة
تعرق
رعشه
نوبات الهلع
صراخ
يحاول الهرب
غثيان
دوخه شديده 
طرق علاج البيديوفوبيا 
 

هناك العديد من طرق العلاج المتاحة لرهاب الأطفال وهى 

العلاج السلوكي المعرفي
التنويم المغناطيسى
العلاج الأسري
علاج افتراضي ، حيث يمكن للمريض التفاعل مع الدمى باستخدام الكمبيوتر
أدوية
 

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