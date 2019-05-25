لأول مرة.. تطبيق التصحيح الإلكترونى فى كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية

أكدت الدكتورة بديعة الطملاوى عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالأسكندرية أنه سيتم تطبيق التصحيح الإلكترونى فى 11 مادة من المواد التى تدرس على مختلف الفرق بالكلية.

وأشارت الدكتورة بديعة الطملاوى، إلى أن المواد التى سيمتحن فيها الطلاب بنظام النماذج الإلكترونية هي: الفقه المقارن وقاعة بحث فقه مقارن وأحوال شخصية وقاعة بحث فقه للفرقة الثانية شريعة اسلامية ويبلغ عدد طالبات تلك الفرقة 641 طالبة، ومواد قضايا فقهية معاصرة وقاعة بحث قضايا فقهية معاصرة للفرقة الثالثة شريعة اسلامية البالغ عددها 543 طالبة، ومادة الاحوال الشخصية للفرقة الثالثة لشعبة الشريعة والقانون، ومادة قضايا فقهية معاصرة للفرقة الثالثة لشعبة العقيدة والفلسفة، ومواد قضايا فقهية معاصرة وقاعة بحث قضايا فقهية معاصرة و أحاديث احكام للفرقة الرابعة لشعبة الشريعة الاسلامية، وسيتم التصحيح الكترونيا لعدد اجمالى 5377 ورقة اجابة تم استلامهم من ادارة الجامعة.

وتم عقد اجتماع مع كنترولات تلك الفرق لكيفية التعامل مع ورقة الاجابة والحفاظ عليها، كما تم مسبقا تدريب الطالبات على كيفية التعامل مع ورقة الاجابة بعقد اكثر من امتحان تجريبى لتلك الفرق و تم تحميل باور بوينت يشرح طريقة الاجابة للطالبات على موقع الكلية.

وتفقدت اليوم الدكتورة بديعة الطملاوى عميدة الكلية والدكتورة نجوى عبد المحسن شتا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمى اليوم الأول فى امتحانات نهاية العام الجامعى 2018 / 2019 فى فترته الصباحية حيث أدت طالبات الفرقة الأولى من شعبة اللغة العربية، وكل من الفرقة "الثانية والثالثة والرابعة" من شعبة القانون امتحاناتهم فى جو هادئ ونبهت على ضرورة الالتزام فى اللجان وإبراز تحقيق الشخصية فورد دخول اللجنة، وعدم حمل الهاتف الخاص بها إلى قاعة الامتحان.