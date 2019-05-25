كويكب ضخم يعبر بسلام قرب الأرض.. اعرف التفاصيل × 12 معلومة

كتب محمود راغب

يستعد الراصدين للسماء لمراقبة عبور الكويكب المزدوج 1999 KW4 قرب الكرة الأرضية، والذى متوقع أن يعبر الأرض بسلام مساء اليوم السبت .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه كافة تفاصيل هذا الكويكب وسرعة عبوره للكرة الأرضية والمسافة التى تبعده عن الأرض ، فى نقاط مبسطة كما يلى :

1- الكويكب المزدوج 1999 KW4 سيعبر قرب الكرة الأرضية السبت المقبل 25 مايو

2- يصل هذا الكويكب لأقرب نقطة للأرض عند الساعة 11:05 مساء بتوقيت غرينتش

3- سيعبرالكويكب على مسافة أمنه تبلغ 5,182,015 كيلومتر أو حوالي 13.5 ضعف المسافة بين الأرض والقمر

4- لا يوجد خطر لاصطدامه بالأرض وستكون فرصة لمرقبة تلك الصخرة الفضائية الضخمة

5- الكويكب 1999 KW4 عبارة عن نظام ثنائى

6- هذا الكويكب يضم صخرة رئيسية عرضها حوالي 1.5 كيلومتر في حين أن الصخرة الأخرى المرافقة بعرض (0.5 كيلومتر)

7- الكويكب يتحرك بسرعه عالية 77.446 كيلومتر بالساعة بالنسبة للأرض

8- هذه السرعة إلى جانب حجمه سوف تسمح للراصدين بمشاهدته وهو يتحرك أمام النجوم

9- هذا الكويكب لن يكون مشاهدا بالعين المجردة

10- يمكن رؤيته بسهوله من خلال تلسكوب ذات أقطار تبدأ من 8 بوصات أو أكبر

11- سيصل لمعانه الظاهرى عند اقترابه للكرة الأرضية (+12) ما يعني أنه خافت جدا.

12- الكويكب 1999 KW4 سوف يقترب من جديد من كوكبنا فى 25 مايو 2036 .