سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كويكب ضخم يعبر بسلام قرب الأرض.. اعرف التفاصيل × 12 معلومة

السبت، 25 مايو 2019 02:33 م
كويكب ضخم يعبر بسلام قرب الأرض.. اعرف التفاصيل × 12 معلومة كويكب - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يستعد الراصدين للسماء لمراقبة عبور الكويكب المزدوج 1999 KW4 قرب الكرة الأرضية، والذى متوقع أن يعبر الأرض بسلام مساء اليوم السبت .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه كافة تفاصيل هذا الكويكب وسرعة عبوره للكرة الأرضية والمسافة التى تبعده عن الأرض ، فى نقاط مبسطة كما يلى :

1- الكويكب المزدوج 1999 KW4 سيعبر قرب الكرة الأرضية السبت المقبل 25 مايو

2- يصل هذا الكويكب لأقرب نقطة للأرض عند الساعة 11:05 مساء بتوقيت غرينتش

3- سيعبرالكويكب على مسافة أمنه تبلغ 5,182,015 كيلومتر أو حوالي 13.5 ضعف المسافة بين الأرض والقمر

4- لا يوجد خطر لاصطدامه بالأرض وستكون فرصة لمرقبة تلك الصخرة الفضائية الضخمة

5- الكويكب 1999 KW4 عبارة عن نظام ثنائى

6- هذا الكويكب يضم صخرة رئيسية عرضها حوالي 1.5 كيلومتر في حين أن الصخرة الأخرى المرافقة بعرض (0.5 كيلومتر)

7- الكويكب يتحرك بسرعه عالية 77.446 كيلومتر بالساعة بالنسبة للأرض

8- هذه السرعة إلى جانب حجمه سوف تسمح للراصدين بمشاهدته وهو يتحرك أمام النجوم

9- هذا الكويكب لن يكون مشاهدا بالعين المجردة

10- يمكن رؤيته بسهوله من خلال تلسكوب ذات أقطار تبدأ من 8 بوصات أو أكبر

11- سيصل لمعانه الظاهرى عند اقترابه للكرة الأرضية (+12) ما يعني أنه خافت جدا.

12- الكويكب 1999 KW4 سوف يقترب من جديد من كوكبنا فى 25 مايو 2036 .

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

كويكب ضخم يقترب من الأرض مساء اليوم دون خطورة

ماذا سيحدث إذا اصطدم كويكب ضخم بالأرض؟

كويكب يدمر مدينة نيويورك الأمريكية خلال محاكاة والنتائج مروعة

بعد الكويكبات.. ناسا تحذر من مذنبات خطيرة مكونة من الجليد والغاز

ناسا: كويكب ضخم يمر بالقرب من الأرض يمكن رؤيته بالعين المجردة

كويكب

كويكب ضخم

الارض

الكره الارضيه

الكويكبات

الفلك


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة