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قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

السبت، 25 مايو 2019 02:00 ص
قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 805.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 21.2%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 719.7 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 19%.
  
وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 412.2 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 228.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 206.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.4%.
 
 
وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 180.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.8%، سيجما لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 139.3 مليون جنيه بنسبة 3.7%، وحل فى المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 115.4 مليون جنيه بنسبة 3%.
 
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 102.3 مليون جنيه، و 100.9 مليون جنيه جنيه، بنسبة 2.7%، 2.7% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 

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